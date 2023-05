Kanto Kultura dadayo sa Lipa

Alinsunod sa mandato nitong pagyamanin ang susunod na henerasyon ng mga artista at madla na nagpapahalaga at sumusuporta sa gawaing sining at pangkultura, ang Sentrong Pangkultura ng Pilipinas o Cultural Center of the Philippines (CCP) ay nagdadala ng mga nakakaakit na karanasan ay kaganapang pang-sining at kultural sa bawat kanto ng bansa sa pamamagitan ng programang nitong Kanto Kultura.

Isa sa mga pangunahing proyekto na CCP’s Lupon ng mga Katiwala, ang Kanto Kultura ay naglalayong hikayatin ang mga talentong Pilipino na lumikha ng artistikong nilalaman na nagpapakita ng pagbabago at pagkamalikhain.

Inilunsad noong Pebrero 2021, ang susunod na yugto ng programa ay magsisimula sa Mayo 19, ika-7 ng gabi, sa Plaza Independencia Lipa Stage sa bayan ng Lipa, Batangas.

Sa “unang edisyon” ng Kanto Kultura ang mga natatanging artista ang magtatanghal kung saan kabilang ang bokalistang si Jobry Cimafranca, singing group na Acapellago, at iba pang mga lokal na talento mula sa Lipa. Ang tatayo bilang host ay ang aktres mula sa musikal na ‘Suntok sa Buwan’, si Binibining Charm Aranton.

Bago ang opisyal na Kanto Kultura konsiyerto, magkakaroon ng Flores de Mayo sa alas-4:30 ng hapon, at misa sa alas-5:30 ng hapon. Magkakaroon din ng ba-rap-tasan (pagsasama ng mga salitang balagtasan at rap), pagtatanghal ng Sublian (isang tradisyonal na sayaw ng Batangas), hip hop dance, at buskers, at iba pa.

Sa pakikipagtulungan ng yunit ng lokal na pamahalaan ng Lipa, Batangas, libre at bukas sa publiko ang Kanto Kultura/

Mangyaring bisitahin ang website ng CCP (www.culturalcenter.gov.ph) para sa karagdagang impormasyon. Suriin ang opisyal na CCP at Facebook page at sundan ang CCP sa Facebook, Twitter, Instagram, at TikTok para sa pinakabagong update sa iba’t ibang programa at palabas nito.