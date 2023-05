Joshua, Janella ‘nagkabalikan’

Paniguradong matutuwa ang fans ng JoshNella love team nina Joshua Garcia at Janella Salvador dahil magbabalik ang kanilang tambalan sa isang teleserye ng Dreamscape Entertainment.

Ibinihagi ni Dreamscape Entertainment Head Deo Endrinal sa kanyang Instagram story ang collage ng pictures ng meeting niya with Janella Salvador.

Trending agad si Janella after nga ma-post ‘yon ni Deo dahil sa dami ng fans na na-excite sa kanyang pagbabalik-teleserye sa Dreamscape.

In all fairness kay Janella, mas bumongga ang career niya nang maging nanay siya. Heto nga after niyang gampanan ang Valentina sa ‘Darna’ ay may bago na naman siyang teleserye.

Speaking of ‘Darna,’ malulungkot ang JaneNella o DarLentina fans nina Jane de Leon at Janella dahil si Joshua nga ang makakapareha ni Janella sa kanyang next teleserye.

Bongga rin itong si Joshua dahil sunod-sunod ang teleserye niya, ha!

Matatandaang hindi pa tapos ang ‘Darna’ ay may kasunod na agad itong teleserye, ang ‘Unbreak My Heart’, na kinuhanan pa sa Europe.

Ngayon naman, hindi pa umeere ang ‘Unbreak My Heart’ ay may kasunod na agad siyang teleserye.

Ayon nga sa nakausap ko sa Dreamscape, isang higanteng proyekto ang pagbibidahan nina Joshua at Janella na tiyak na mas ikaka-excite ng fans!