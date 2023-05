Jerom Lastimosa namatayan pero piniling sumabak sa SEAG

NAGLULUKSA si Gilas Pilipinas debutant Jerom Lastimosa habang sumasabak ss SEA Games 2023 dahil sa pagpanaw ng kanyang pangalawang ama bago lumipad patungong Cambodia.

Napilitang isantabi ni Lastimosa ang kalungkutan dahil kailangan niyang magsilbi para sa bayan.

“Nagpapasalamat po ako kay God sa pagbibigay sa akin ng opportunity na ito makapaglaro sa bansa at sa panalo na ito. Sa wakas ay nagkaoon na din ako and this is my biggest championship sa whole career ko and the biggest in my basketball life,” sabi ni Lastimosa.

Inialay ni Lastimosa ang panalo sa kanyang ama na pumanaw isang araw bago umalis ang pambansang koponan patungo sa Cambodia.

Isinulat pa ni Lastimosa sa kanyang ginamit na sapatos ang “I Love You Daddy DJ”

“I dedicate ang panalo na ito sa pamilya ko lalong-lalo na sa second dad ko who passed away last, last week. Bago ako pumunta dito, nawala siya sa buhay ko. No choice ako, mas pinili ko maglaro para sa bayan pero both naman na mahal na mahal ko sila kaya lang kailangan ko mag-perform para sa bayan,” sabi nito.

Umaasa din si Lastimosa na magagamit nito ang karanasan sa pagwawagi ng gintong medalya sa sa pagsabak sa huli nitong taon sa UAAP.

“Napakalaking impact nito para sa akin lalong-lalo na sa pagbabalik ko sa UAAP. Ang dami-dami kong natutunan sa mga kapwa ko players at coaches ko. So pagdating ng UAAP, ia-apply ko lahat ng natutunan ko dito sa SEA Games,” sabi ni Lastimosa.

(Lito Oredo)