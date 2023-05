Hanep ang feeling! Mars Alba, Jolina Dela Cruz nasa alapaap nang magkampeon

NAPAKATAMIS ng unang kampeonato para kina Finals MVP Mars Alba at Jolina Dela Cruz matapos tulungan ang La Salle Lady Spikers agawin ang korona sa National University (NU) Lady Bulldogs sa katatapos lang na 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball best-of-three championship noong Linggo.

Limang taon naghintay ang Taft-based lady squad upang muling magreyna sa naturang kompetisyon upang makamit ang 12th kabuuang titulo sa collegiate league matapos ang come-from-behind 19-25, 23-25, 25-15, 25-17 tagumpay sa Game 2.

“Enjoyin lang muna namin. Basta po, nasa cloud nine pa kami. Parang, ‘nananaginip ba ako?’ Ganito po pala talaga feeling. Thank you Lord talaga,” pahayag ni Alba, na pinarangalan rin bilang Best Setter ng liga. “Nangangatog talaga kasi pinaghirapan namin itong season na ito, pinasasalamatan namin lahat ng coaches at sa mga nagtitiwala sa amin.”

Masaya din si Jolina dahil sa mga magagaling na kakampi na sina 2023 Rookie-MVP Angel Canino, two-time Best Middle Blocker Thea Gagate, defender Fifi Sharma, 6-foot-2 hitter Shevana Laput, Leah Malaluan rookies Amie Provido at Princess Larroza at magbabalik na si Leila Cruz.

“Same lang po with Mars, sobrang saya sa pakiramdam kasi sobrang tagal naming hinintay ‘yung chance na ganito. Sobrang thankful kami kay God kasi kami nabigyan ng opportunity,” saad ng 24-anyos mula Bulacan.

Bago ang nakuha kampeonato ay huling nagkampeon ang Lady Spikers noong 2018 matapos kumpletuhin ang ikatlong ‘three-peat’ nina Kim Kianna Dy, Dawn Macandili, Majoy Baron, Des Cheng at Kim Fajardo.

“Pinagtulungan namin maabot ‘tong goal na ‘to kasi sa five years ko dito, ngayon lang ako nakaranas maging champion,” wika ni Alba.

(Gerard Arce)