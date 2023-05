Gigi inalala ang aksidente

Nakausap ng mag-asawang Julius Babao ay Tintin Bersola si Gigi de Lana matapos ang car accident na kinasangkutan nito at ng kanyang banda, pagkatapos din ng kanyang performance kung saan nahilo at tila hinimatay ang Kapamilya singer-actress.

Nagpa-check-up naman daw si Gigi after at clear naman daw ang X-ray at MRI niya.

Makikita sa interview na naka-arm support pa rin siya at inaming masakit daw ang buong left side ng body niya.

“Masakit po talaga, sobrang ano po, bugbog po siya. Nakahiga po kasi ako no’ng nangyari ‘yung accident. As in, nakahiga po ako at tumilapon po ako sa upuan ng driver’s seat.”

Dahil nakahiga raw siya kaya hindi rin siya naka-seatbelt that time. Itinuloy raw nila ang performance nila dahil may clearance naman sila sa doctor. Nilinaw rin ni Gigi na hindi naman daw siya umabot sa nahimatay talaga, pero ‘yung feeling na para siyang magba-blackout.

Nagpasalamat din ito sa lahat daw ng tumulong sa kanila, at kahit sa mga kabanda niya na naaksidente rin, pero inaalalayan siya. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga hindi pa niya masagot na nangangamusta, pero sasagutin daw niya lahat, kailangan lang niyang magpahinga.