Enchong dream come true maka-attend ng Cannes

Pangarap daw talaga ni Enchong Dee na makatungtong at maka-attend sa prestihiyosong Cannes International Film Festival.

At masaya ngang ibinalita ni Enchong sa kanyang Instagram account na natupad na ang pangarap niyang ‘yon.

Ibinahagi rin ni Enchong ang nakuha niyang invitation letter mula sa Cannes.

Simpleng, “Dreams do come true. See you #CannesFilmFestival ang caption niya. Marami ang nagko-congratulate kay Enchong at masaya para rito.

Ang pelikula nilang ‘Topakk’ ni Arjo Atayde ang dahilan kung bakit isa si Enchong sa lalakad sa red carpet ng Cannes. Bukod sa kanya, nando’n na rin ang iba pang Pinoy artists. (Rose Garcia)