Cong Teves tinadtad ng kaso sa Degamo murder

Sinampahan na ng kaso ng National Bureau of Investigation (NBI) sa Department of Justice (DOJ) ang suspendidong Negros Oriental Representative Arnolfo “Arnie” Teves Jr., kaugnay sa pagpaslang kay Governor Roel Degamo noong Marso 4.

Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung saan kasong multiple murder, multiple frustrated murder, at multiple attempted murder ang isinampa laban kay Teves dahil sa pagkamatay ni Degamo, 10 na iba pa at pagkasugat ng ilan pang katao.

Nabatid na alas-11:00 nang umaga nang dumating ang mga ahente ng NBI dala ang kahon-kahong dokumento ng kasong isasampa laban kay Teves.

Aniya, walang ibang respondents sa isinampang kaso ng NBI nitong Miyerkoles.

“Alam ko siya (Arnie Teves) muna rito sa complaint na ‘to because the decision is still ongoin­g for other cases and the other suspects in other roles and other crimes,” ani Remulla.

Oras na maisyu na umano ang summons sa huling kilalang address ni Teves, kailangang lumitaw ang suspendidong kongresista upang panumpaan ang nilalaman ng ihahain nitong counter-affidavit.

“He has to come home or they will file the case in court and a warrant will be issued in absentia (in his absence),” babala ni Remulla,

Idinagdag pa ng kalihim na kapag inisyu ang warrant of arrest at hindi naaresto si Teves o tumangging sumuko, maituturing na siyang pugante.

“Marami mawawala sa kanya kung fugitive siya. Cancellation of passport is one. So, he will have a hard time moving around,” ani Remulla. (Juliet de Loza-Cudia)