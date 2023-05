Coach ng Cambodia bet turuan si Chot Reyes

TILA minaliit ni Cambodian coach Harry Savaya ang kakayanan at kaalaman sa coaching ni Gilas Pilipinas chief tactician Chot Reyes matapos alukin nitong gabayan ang Pino sa kanilang larangan upang matutunan ang mga tamang pamamaraan sa coaching.

Walang prenong binulalas ng Lebanese-born coach ang saloobin nito sa dating TNT Tropang Giga head coach matapos mapag-alaman ang mga reklamo nito sa kondisyon ng kanyang mga manlalaro sa 32nd Southeast Asian Games.

Ilan sa mga sinabi ng 59-anyos na nine-time PBA champion at six-time Coach of the Year awardee sa mga napansing kakulangan ng host country na Cambodia ang mainit na lugar na pinaglalaruan sa Morodok Elephant Hall at ang playing court na nilagyan lamang umano ng linoleum, na nagdudulot ng injuries at dehydration sa mga manlalaro.

“Four days of preparation to come here and be second after beating the Philippines? I’m more than proud for the performance of the players. Unlike what I heard from the coach (Reyes) of the Philippines, he blamed the weather, he blamed everything, he blamed the players,” pahayag ni Savaya sa lumabas na video interview sa social media.

“I don’t do that. I can teach him if he wants about coaching in Europe, and everywhere, the places that he’s never been,” dagdag ni Savaya na may hawak rin ng koponang BC Orthodox Club o Orthodox Amman na naglalaro sa Jordanian Premier League at sa iba pang liga tulad ng West Asian Basketball League.

Hindi naman maipagkakaila ng 34-anyos na 6-foot-6 forward na dating Lebanon national player na naging mahusay ang ipinakitang laro ng Gilas Pilipinas

“So, players did great job, even in this last game, they played hard, we just didn’t make it. I’m proud of them. I respect the Philippine player for all of them, they played with all their hearts, they deserved better than someone to blame them, like they blame on the first round,” paliwanag ni Savvaya.

Matagumpay na nabawi ng Gilas Pilipinas ang kanilang kampeonato matapos mabigo noong isang taon laban sa Indonesia sa 2021 Vietnam Games, kung saan binawian nila ito sa crossover semifinals at mabawian rin ang Cambodia na tumalo sa kanila sa elimination round.

Nakuha ng Pilipinas ang 19th titulo sa 22 basketball tournaments sapol noong 1977 Kuala Lumpur Games, habang mayroon silang makasaysayang 13-straight na kampeonato.

.

(Gerard Arce)