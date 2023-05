Chris Ross, Gilas PH mission accomplished!

MUKHANG nagkawalaan ang bashers ng Gilas nang maibalik sa Pilipinas ang pinaka-importanteng gold ng Southeast Asian Games para sa mga Pilipino.

Nang matalo sa Cambodia 79-68 sa group stage, kulang na lang ay ipako sa krus ang Nationals – ano daw ang nangyari, nasisi pati Samahang Basketbol ng Pilipinas.

Hindi rin nakaligtas si coach Chot Reyes.

Bumawi sina Justin Brownlee, Chris Ross, CJ Perez, Marcio Lassiter, Christian Standhardinger, Brandon Ganuelas-Rosser, Chris Newsome at Jerom Lastimosa sa sumunod na dalawang laro kasama ang sa semis nang patalsikin ang defending champion Indonesians.

Nagkita muli sa final ang Gilas at Cambodians, hindi na nagpatumpik-tumpik ang Pinoys sa Morodok Techo National Stadium nitong Martes.

Umabante ng 13 ang Filipinos sa break bago sinalag ang balik ng Cambodians para bawiin ang gold via 80-69 victory.

Hindi na-deny ang Gilas kahit ng apat na naturalized players ng Cambodia, host ng 32nd SEAG.

Sa kanyang Instagram, sinuma ni Ross ang kampanya:

“Came together in such a short amount of time and got the job done! Gold is back where it belongs! Got bashed and talked about by some of our own people after a loss (and also disrespected) but it brought us closer and helped us achieve our goal!. Thanks for the support! Last slide was some get back. Para sa bayan! Puso.”

Kabilang sa mga sumang-ayon 100 percent kay Ross sina LA Tenorio, Gian Mamuyac, June Mar Fajardo, Gabe Norwood, Charlie Dy, Standhardinger, Sol Mercado, Mark Barroca, Charles Tiu, Vic Manuel.

(Vladi Eduarte)