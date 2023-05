Buntot ng daga palit bigas patok sa Cotabato

Nakaisip ng paraan ang municipal agricultural office para mabawasan o tuluyan nang mawala ang mga pesteng daga na namiminsala ng mga taniman na kung saan sa 10 buntot ay may kapalit na isang kilo ng bigas sa proyektong “Buntot ni Daga, Bigas Mo” sa South Cotabato.

Sa tala ng Office of the Provincial Agriculture, lumalabas na halos nasa 11 munisipalidad na sa South Cotabato ang pineste ng mga daga, kabilang ang mga bayan ng Surallah, Tantangan, Lake Sebu at T’boli.

Kaya naman sa dami ng peste sa kanilang lugar ay nag-uunahan na sila ngayon sa paghuli sa mga mapamuksang daga na kukunin at iipunin ang buntot dahil kapalit ay bigas na dapat sana ay sagana ang mga residente kaso ay nauunahan sila sa pag-ani ng mga pesteng daga.

Sa pamamagitan ng pamamahagi ng bigas ay nakapaglaan ng pondo ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at bumili ng bigas para sa mga magsasakang magpadadala ng mga buntot ng daga.

Marami namang residente ang sumali at nanghuli ng mga daga at nabawasan na rin ang mga pesteng daga na sumisira sa kanilang mga pananim. (Vick Aquino)