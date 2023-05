Bunga ng pagtindig

Matapos ang anim na taon ng pagkakakulong, napawalang sala si dating senador Leila De Lima sa isa sa mga kasong droga laban sa kanya. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan ng isang pangunahing saksi na si Rafael Ragos, na nagpakalat ng mga bintang laban kay Sen Leila, lumbas ang katotohanan at nabigo ang mga alegasyon laban sa kanya.

Ang tagumpay na ito ni Sen Leila ay hindi lamang tungkol sa kanyang pagkakawalamg-sala sa kasong ito, ngunit nagpapahiwatig din ng pag-asa para sa sistema ng katarungan ng Pilipinas. Ang kanyang paglaya ay isang tagumpay para sa mga naglalaban para sa karapatang pantao, karapatan sa pagkakapantay-pantay at paggalang sa batas.

Sa isang bansang nanganganib sa kawalan ng pagtitiwala sa sistema ng katarungan, ang tagumpay na ito ni Sen Leila ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod sa batas at pagpapakita ng pagkilala sa mga karapatan ng mga indibidwal. Bilang isang kinatawan ng oposisyon, ang kanyang pagkakawalang-sala ay nagsisilbing ehemplo laban sa pagsupil ng mga kalayaan at karapatang pantao gawa ng mga nasa poder. Patunay ito na ang pagtindig laban sa di-makatarungang paniniil ay maaari pa ring magbunga ng tagumpay, gaano man kalakas ang kalaban. Patunay ito na sa dulo, mananaig ang katotohanan, kung ito ay ating ipaglalaban.

Ngunit, kailangan pa rin nating mag-ingat sa mga hamon na mayroon pa rin sa sistema ng katarungan ng Pilipinas. Habang ang kaso ni Sen Leila ay isang malaking tagumpay, marami pa rin ang nangangailangan ng katarungan. Sabay sa pagkakakulong ni Sen Leila, milyun-milyong mga Pilipino ay patuloy na nagdurusa sa kawalan ng paggalang sa kanilang mga karapatan at kawalan ng katarungan sa kanilang mga kaso. Hindi natin sila dapat kalimutan.

Tulad ng sinabi ni Sen Leila, mayroon pa siyang isang kasong kailangan niyang labanan at kailangan nating tiyakin na hindi siya patuloy na magiging biktima ng panggigipit ng pamahalaan. Kailangan nating patunayan na mayroong kasiguruhan sa ating sistema ng katarungan at hindi ito nagdudulot ng takot at pangamba sa mga Pilipino.

Sa kasalukuyan, nangangailangan ng maraming mga reporma sa ating sistema ng katarungan para mapanatili ang kalayaan at demokrasya sa bansa. Kailangan nating maprotektahan ang mga karapatang pantao ng bawat indibidwal at magbigay ng mga oportunidad para sa mga walang boses na Pilipino na magkaroon ng boses.

Ang paglaya Sen Leila ay isang hakbang tungo sa mga adhikaing ito. Ngunit, hindi ito ang katapusan ng laban natin para sa katarungan at karapatang pantao. Kailangan nating ipagpatuloy ang ating mga panawagan para sa tunay na pagbabago sa ating sistema, at pagpapalakas ng ating mga mekanismo para ipagtanggol ang karapatang pantao at itaguyod ang hustisya.

Sa huli, ang ating patuloy na pagtindig ang ating tanging garantiya ng kalayaan at karapatan para sa ting mga sarili, at para sa ating lipunan.