Astig talaga mga Pinoy! Caloy Yulo, Jamie Lim, EJ Obiena iba pa kuminang sa 32nd SEA Games

PHNOM PENH – Gaya ng inaasahan, namayagpag para sa Team ‘Pinas si world gymnastics champion Carlos Edriel Yulo pagsara ng 32nd Southeast Asian Games 2023 Miyerkoles sa Morodok Techno National Stadium dito sa Cambodia.

Nag-iisa ang Japan-based Pinoy gymnast na nag-individual double gold medal winner sa mga atletang Pinoy na mga sinuportahan nina Philippine Sports Commission Chairman Richard ‘Dickie’ Bachmann at Philippine Olympic Committee President Abraham ‘Bambol’ Tolentino.

Bumida ang 23-anyos, 4’11 ang taas at tubong Ermita pero lumaki sa Malate sa Maynila sa men’s artictic gymnastics all-around at parallel bars.

May dalawang pilak pa siya sa still rings at team sa 11-nation, 13-day biennial sportsfest.

Pero dehins din nagpahuli ang iba pang mga alas ng bansa gaya ng kapwa 2020+1 Tokyo Olympian Ernest John ‘EJ’ Obiena na winasak ang men’s pole vault meet tungo rin sa pangatlong dikit na ginto

Ang maganda at matalinong karateka na si Jamie Christine Lim, binawi ang women’s kumite 61kgs gold na unang hinarbat sa 2019 SEA Games.

May ilang nanorpresa rin, isa si swimmer Teai Salvino na kumampay ng gold sa women’s 100-meter backstroke na may kalakip pang 1 silver at 2 bronze, Bien Zoleta-Mañalac at Princess Catindig ng soft tennis na may tigalawang gold.

Ang kapwa tanker ni Salvino na si Xiandi Chua may tig-iisang ginto, pilak, tanso sa pag-ayuda sa PH contingent na pumanglima sa 58-85-117 at pinangibabawan ng Vietnam (136-105-114).

May anim na manlalaro ang may 1-1-0 sinukbit na kinabibilangan nina triathlete Marion Kim Mangrobang at Janry Ubas ng athletics.

(Ramil Cruz)