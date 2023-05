Arjo botong-boto sa relasyong Ria, Zanjoe

Suportado ni Arjo Atayde ang relasyon ng kapatid na si Ria Atayde kay Zanjoe Marudo.

“I’m very happy for her. I’m just very happy that she found someone who could make her happy,” sabi ni Arjo sa chikahan nila sa ‘Magandang Buhay’.

Dagdag pa ni Arjo, “Alam naman ni Ria ever since sa past relationships niya, hindi po talaga ako nakikialam. I just ask the man of my sister to never hurt her as much as possible.”

Sa tingin ni Arjo, maganda ang patutunguhan ng relasyon nina Ria at Zanjoe.

“Actions speak louder than words, and they’ve obviously been nothing but great. Zanjoe’s been a good inspiration for her,” sey pa niya.

Well, mabunga nga at nagsisilbing inspirasyon nina Ria at Zanjoe ang isa’t isa dahil maliban sa tumitibay ang kanilang pagmamahalan, umaariba rin ang dalawa sa kanilang career.

Kasama nga si Ria sa ‘Cattleya Killer’, ang crime-thriller series ng ABS-CBN International Production and Nathan Studios Production na ipapalabas na sa Hunyo 1 sa Prime Video.

Si Zanjoe ay bongga rin ang mga ganap sa ‘Dirty Linen’ na napapanood gabi-gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube, Jeepney TV, A2Z, TV5, iWantTFC, at TFC. (Dondon Sermino)