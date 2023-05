Apat na rounds lang! Melvin Jerusalem pababagsakin challenger mula sa Puerto Rico

KUMPIYANSA ang kampo ni reigning at defending World Boxing Organization (WBO) minimumweight champion Melvin “Gringo” Jerusalem na mapapanatili nito ang kanyang titulo laban sa undefeated challenger na si Puerto Rican Oscar “El Pupilo” Collazo sa kanilang paghaharap sa Mayo 27 sa Fantasy Springs Casino sa California sa Amerika.

Nasilip ng kampo ni Jerusalem (20-2, 12KOs) na kaya niyang maunahan sa bilis ng galaw at suntok ang Puerto Rican boxer dahil sa estilo nito na madali umanong patamaan at posibleng mapabagsak nang maaga o kalagitnaan ng kanilang 12-round title bout.

“Bali ang strategy namin iyung style ni Collazo hindi naman siya ganun kaliksi para umiwas sa mga bibitawang suntok. So, nakita ko iyung mga videos ng fight niya na hindi siya mahirap tamaan, madali siyang tamaan, kaya hindi tayo mahihirapan sa target natin. Malaki ang posibilidad na ma-knockout siya, timing na lang and power ang ide-develop natin sa boxer para kapag tumama sure ball,” pahayag ni head coach Michael Domingo.

“Kung sa stamina naman, mas lamang tayo, kaya kung magagawa namin, just in case round four maipanalo na natin,” dagdag ng dating regional at national boxing champion.

Lumipad na ang grupo ng 29-anyos mula Manolo Fortich, Bukidnon patungong Amerika upang doon ipagpatuloy ang pagsasanay

Matatandaang naging kauna-unahang Pilipinong kampeon ngayong taon si Jerusalem matapos tapusin ang halos anim na buwang pagkabokya ng Pilipinas sa world title nang patumbahin si Japanese boxer Masataka Taniguchi noong Enero 6 sa bisa ng second round TKO sa Osaka, Japan.

Napahaba rin ni Jerusalem sa walong sunod na panalo ang kanyang winni g streak.

(Gerard Arce)