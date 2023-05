Aaron Judge nandaya daw!

INAKUSAHAN ng Toronto Blue Jays ang New York ng pandaraya na naka-sentro kay Aaron Judge, ejected si Yankees starter Domingo German dahil sa suspetsang gumamit ng sticky substance.

Habang hinaharana ng boo mula sa Blue Jays home crowd, struck out si Judge sa unang dalawang tapak sa plate.

Dedma lang ang slugger, sa eighth inning ay pinalipad ang tiebreaking two-run homer para ihatid ang New York sa 6-3 panalo.

Sa lakas ng bola ni Judge, nabasag ang tinamaang maple leaf sign – national symbol ng Canada – na nakadikit sa wall sa party deck ng Rogers Centre.

Inakusahan ng sign stealing si Judge sa 7-4 win ng Yankees kontra Toronto din nang pumitik siya ng dalawang solo homers.

Nitong huli bago pinaglayag ang 448-foot drive na bumasag sa 3-3 score, walang kurap na nakatingin si Judge kay Toronto pitcher Erik Swanson.

Ejected si German bago nakarating sa mound sa bottom fourth. Binusisi ang kanyang kamay ni first base umpire DJ Reyburn, nakita raw na masyadong malagkit.

“It’s the stickiest hand I’ve ever felt,” ani umpire James Hoye na sumenyas ng ejection. “My fingers had a hard time coming off his palm.”

