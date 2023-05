5 Pinoy nawawala sa lumubog na barko ng China

Kabilang ang limang Pinoy sa 39 pahinante na nawawala at target ngayon ng search and rescue operation matapos na tumaob ang sinasakyan nilang fishing vessel ng China sa Indian Ocean noong Martes nang madaling-araw.

Kasama ng limang Pinoy ang 17 Chinese at 17 Indonesian crew member.

Sa ulat, tinangay ng malakas na current ang mga nawawalang pahinante nang tumaob ang sinasakyan nilang ‘Lupeng Yuanyu 028’ na pagmamay-ari ng Penglai Jinglu Fishery Co Ltd na naka-base sa Shandong province bandang alas-tres nang madaling-araw sa Beijing time.

Wala pang inihahayag na dahilan sa pagtaob ng barko. Malapit ang Indian Ocean sa mga bansang hinambalos ng bagyong Mocha kamakailan.

Samantala, agad na inatasan nina President Xi Jinping at Prime Minister Li Qiang ang kanilang mga diplomat sa ibang bansa, gayundin ang kanilang agriculture at transportation ministry na umasiste sa paglulun­sad ng search and rescue operation sa lugar.

Mahigpit ang utos ng mga lider na gawin ang lahat para mahanap ang mga biktima.

“All-out efforts must be made in the rescue operation,” ani Xi.

Mino-monitor na rin ng Philippine Coast Guard (PCG) ang insidente at nakikipag-ug­nayan na rin ito sa Chinese Embassy sa Maynila para sa update ng mga search and rescue team sa lugar.