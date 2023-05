World champ Marlon Tapales sobra gigil sa unification fight

MAGHIHINTAY pa si World Boxing Organization Global super bantamweight titlist John Riel “Quadro Alas” Casimero ng mahaba-habang panahon para makasapakan alinman kina WBC/WBO title holder Stephen “Cool Boy Steph Scooter” Fulton, IBF/WBA kingpin Marlon “Nightmare” Tapales at dating undisputed bantamweight boss Naoya “Monster” Inoue.

Inilahad kasi ni Sanman Promotions head Jean Claude Mananquil sa Abante Sports na selyado na ang susunod na laban ni Filipino champion Tapales (37-3, 19KOs) sa magwawagi sa unified bout sa pagitan nina Fulton at Inoue ngayong Hulyo 25 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

“It was already sealed and just need to wait for the winner of Fulton and Inoue,” wika ni Mananquil nang makapanayam ito sa panalo ni Casimero sa 12th round unanimous decision kontra Fillipus “Energy” Nghitumbwa ng Namibia nitong Sabado ng gabi sa Okada Manila Hotel and Casino sa Paranaque City.

Idinagdag pa ni Mananquil na nakatakdang ikasa ang isang undisputed 122-pound championship bout ngayong darating na Disyembre na maaaaring ganapin sa Amerika.

Tulad ng ipinangako ng bagong management na humahawak kay Casimero (33-4, 22KOs) na Treasure Boxing Promotions na pinamumunuan ni dating WBO super featherweight titlist Masayuki “The Judge” Ito, na sunod nilang itutulak ang kanyang laban sa Setyembre o Oktubre.

“There’s a chance he will fight in US [and] meron kasing laban [si Inoue] this July, so baka next year, pero kailangan manalo muna si Casimero para mapalaban siya. After nito may isa pa siyang laban para makalapit sa championship fight,” dagdag ng 32-anyos na Japanese promoter.

Nauna nang sinabi ng 31-anyos mula Tubod, Lanao del Norte na si Tapales na ang panalo laban kay Murodjon “MJ” Akhmadaliev ng Uzbekistan ang naging susi upang mapalapit kay Inoue kasunod ng spilt decision na tagumpay nitong Abril 8 sa Boeing Center sa Tech Port, San Antonio, Texas.

“[Inoue is] number 1 pound for pound so everybody wants to fight him, including me. I’m a champion now so I feel I’ve got a ticket to fight him too, so I can prove that I can be pound for pound like him,” pahayag ni Tapales patungkol kay Inoue (24-0, 21KOs).

(Gerard Arce)