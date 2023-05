Walang pumalag kay Civics Class

SINISIW ni Civics Class ang mga nakatunggali matapos manalo sa Philracom Rating Based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Walang kahirap-hirap na kinuha ni Civics Class ang unahan, dahil sa bilis sa largahan ay walang nakadikit dito.

Mag-isang binaybay ni Civics Class ang unahan kaya naman umabot ng far turn ang labanan ay wala pa ring nakakalapit sa winning horse.

Umabot sa apat na kabayo ang agwat ni Civics Class sa humahabol na si Main Event papasok ng huling kurbada kaya naman magaan nitong tinawid ang meta.

Nagwagi si Civics Class ng may 10 kabayo ang bentahe sa pumangalawang si Main Event.

Nirendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez si Civics Class na inirehistro ang tiyempong 1:37 minuto sa 1,600-meter race.

Hinamig ng winning horseowner na si FR Sevilla, Jr. ang P10,000 added prize sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

(Elech Dawa)