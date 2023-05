Vice pinaiyak Beks Battalion

Ilang araw raw na hindi nakatulog ang Beks Battalion (Chad Kinis, MC Muah, Lassy Marquez) dahil sa nalalapit na showing ng movie nilang ‘Beks Days Of Our Lives’ ngayong May 17.

Sa premiere night nga, panay ang sabi ng mga bida na parang may umiikot sa kanilang tiyan.

Pero siyempre, dahil sa pagmamahal ‘yon ng mga kaibigan, na nakakakaloka nga, dahil halos lahat yata ng mga sing along master ay nagpunta sa premiere night, tulad nina Tetay, Donita Nose, Negi, at iba pa, pati na ang mga vlogger na tulad nina Donnalyn Bartolome, Zeinab Harake, ay present din. Join din sina KaladKaren, Boobay, Pepita Curtis Smith, at marami pang iba.

Bago simulan ang pelikula, nagpasalamat muna sina Chad, MC, Lassy sa mga bisita nila. Inisa-isa nila ang mga pangalan ng mga kaibigan nila.

At walang kamalay-malay ang tatlo na nasa audience at nakaupo na rin ang Unkabogable Star na si Vice Ganda, katabi ang kaibigan na si Petite.

“Mga kaibigan namin sa mga sing along bar, maraming salamat po. Sa press, maraming salamat sa inyo.”

Panay ang sigaw ng mga tao sa paligid ng pangalan ni Vice Ganda.

“Totoo ba? Nandiyan si Meme Vice Ganda?” tanong ng tatlo.

At siyempre, tumayo si Vice para kumaway sa tatlo na nasa harap ng sinehan.

At makikita nga na naluha ang tatlo sa presence ni Vice Ganda.

“Salamat Vice. Nag-message kasi kami sa kanya, pero hindi siya sumagot. Hindi namin inaasahan ang pagdating mo. Maraming-maraming salamat sobra,” saad ng tatlo.

Anyway, sa mga fan, siguradong matutuwa kayo sa ‘Beks Days Of Our Lives’ dahil bugbog sarado sa katatawanan. Sabi ko nga, para akong nanonood ng Korean movie, na comedy ang tema, na sa simula, bubusugin ka talaga sa katatawa, pero sa bandang gitna at medyo dulo, biglang-bigla ay parang maluluha ka na rin dahil sa matitinding ganap sa buhay ng mga bida.

Hindi ko na lang sasabihin kung ano ‘yon, pero sure ako, bibilib kayo sa acting nilang tatlo.

Pero siyempre, sa dulo pa rin, babawi ulit, at magtatawanan na naman kayo.

Congratulations Chad Kinis, dahil sa wakas ay may bago na namang direktor ng komedya, na gamay na gamay ang kiliti ng mga manonood, ha!

Hiling nga pala ng tatlo, na dahil puro Hollywood movies ang kalaban nila ngayong Miyerkules, sana ay unahin silang panoorin, para naman masabing unti-unti ay nabubuhay na ulit ang mga sinehan.

