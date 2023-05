Thea Gagate sulit hirap, nakabawi na kontra NU

BUKOD sa unang korona sa collegiate league, matamis rin na paghihiganti ang nakuha ni back-to-back First Middle Blocker Thea Allison Gagate ng La Salle kontra National University sa katatapos lang na 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Ipinaramdam ng 6-foot-2 defender ang kanyang malaking kahalagahan sa Lady Spikers matapos hadlangan sa opensa si dating Rookie-MVP Mhicaela “Bella” Belen sa Game 2 patungo sa 19-25, 23-25, 25-15, 25-17, 15-10 come-from-behind victory.

Unang taon ni Gagate sa Lady Spikers nang malasap ang pangwawalis ng Lady Bulldogs noong isang taon mula sa dalawang round sa eliminasyon at pareho sa Finals.

Ngayong season, niresbakan ng La Salle ang NU sa tulong ng kanilang Rookie-MVP Angel Canino.

Nagmula si Gagate sa juniors division ng NU Nazareth School na komopo ng kampeonato sa high school.

Tumapos ng kabuuang 17 puntos si Gagate mula sa 12 atake kasama ang limang blocks para segundahan ang pamumuno sa atake ni Canino na tumapos ng 19 puntos.

Nagpasalamat ang middle blocker sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng kanilang ace playmaker na si Mars Alba.

Natuldukan ng Lady Spikers ang halos limang taong paghihintay sapol nang huling magkampeon at makumpleto ang ikatlong ‘three-peat’ noong Season 80. (Gerard Arce)