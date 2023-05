‘The Best si Mama!’

Espesyal na araw ang Mother’s Day na hindi dapat palampasin para pasalamatan at dakilain ang ating mga ina sa malaking sakripisyo at kontribusyon nila sa ating buhay bilang mga anak at pamilya.

Ang daming makabagbag damdaming mga kuwento, komento at pagbati ang nababasa natin hanggang ngayon sa social media dahil Mother’s Day noong Linggo, na isang patunay na pinararangalan sa buong mundo ang malaking papel na binibigay na unconditional love ng ating mga nanay, nanang o inang bilang sukli sa kanilang mga paghihirap at pagmamahal na ibuhos sa atin simula pa lang sa sinapupunan hanggang sa ating paglaki.

Gaano mo ba kamahal ang nanay mo? Para sa akin ay walang katumbas na anumang halaga o materyal na bagay ang ibinuhos na oras at panahon ng nanay ko at totoo nga na mapagninilay mo lalo ang kanilang kahalagahan sa buhay natin kapag wala na sila at hindi na natin kapiling.

Mas masaya at kumpleto sana ang okasyon ng Araw ng mga Ina kung kasama natin ang ating mga nanay. Kaya para sa mga masuwerteng may nanay pa sa inyong tabi, samantalahin ninyo ang bawat segundo at minuto na kasama sila. Pagbuhusan mo sila ng unlimited love at ilagay sa pedestal dahil iisa lang sila sa ating buhay. Bagamat hindi naman lagi smooth sailing ang samahan ng pamilya, huwag sanang maalis ang katangi-tanging pagmamahal natin sa ating ina na nagbigay ng buhay sa atin sa mundong ito.

Suklian natin ito ng katapatan at pangakong magiging isang mabuti at mapagmahal na anak.

Ikinararangal natin ang lahat ng mga nanay. To them we affirm our undying love and gratitude dahil isa silang alamat na hindi dapat kalimutan magpakailanman.

Maraming salamat sa nanay ko in heaven na si Esmeralda ‘Baby’ Calumpang na patuloy pa ring nagpapaiyak sa aking puso lalo na tuwing Mother’s Day dahil sa pangungulila sa kanyang mga yakap at masasayang panahong magkakasama kami noong nabubuhay pa siya.

Kaya naman nakakatuwang mabasa ang hatid na mensahe ng ating letter sender na si Angela Villanueva ng Quezon City na may special message para sa kanyang mommy ngayong Araw ng mga Ina.

Narito ang nilalalam ng kanyang liham:

Hi ako pala si Nina Angela A. Villanueva, 21 years old, nag- aaral sa National College Business and Arts.

Mula sa masayang pamilya, palaging kaming lumalabas kada Sunday kasama si Daddy Toto at Mommy Lorie.

Maihahalintulad ko ang aking nanay sa isang sirena dahil sa tingin ko siya yung gabay para sa aming pamilya . Siya yung palagi gumagawa ng solusyon pag may problems yung family namin. And I will always treasure yung mga bonding namin together noong kami pang 3. But now na dalawa na lang kami, mas lalo lumalim yung connection ko sa kanya.

Halos mag-iisang taon na ang nakalipas nang mamatay si Daddy. Alam kong mahirap itong tanggapin lalo na’t only child ako sa pamilya pero dahil sa nakita kong katapangan ni mommy, pinilit ko rin na kayanin ang matinding lungkot sa bigla niyang pagkawala.

Magkatulong kami ni mommy sa pag-survive sa bawat araw na lumilipas na kulang kami, pero dahil sa love at faith namin ni mommy, unti -unti naming naitawid ang bawat oras at araw na hindi namin kapiling si daddy.

Mas pinagbuti ko ang aking pag-aaral kasi dati akong tamad at parang walang pakialam. Pero ngayon sa tulong ni mama, bumalik yung dati kong sigla sa pag-aaral at ngayon ay matataas na uli ang grades ko kaya tuwang tuwa si mama at alam kong ganoon din ang saya ni daddy na ramdam ko palagi sa aming tabi.

Sa pinaka- best na mama sa mundo, kahit na pasaway ako makulit ako sayo, ikaw pa din yung mama na kahit wala na si daddy nagagawa mo pa ding lumaban para sakin kahit na napaka pasaway ko. Nariyan ka pa din para magpayo, mag-alaga at mahalin ako nang sobra.

Wish ko this Mother’s Day na sana lalo pa lumalim connection at love natin. Sana marami pa tayo ng bonding together and sana humaba pa buhay mo.

Pangakong magtatapos ako ng pag-aaral. At magiging isang ganap na guro na maipagmamalaki mo at may maayos na pamilya.

Daddy, I miss you. Promise ko magtatapos ako ng pag-aaral. Gabayan at bantayan mo kami lagi ni mama.

Happy Mother’s Day to my best mama in the world. May you continue to guide me in the right path as I fight for my future, I love you mama.”Pag naka- graduate ako, travel tayo mama!”

Respectfully Yours: Nina Angela A. Villanueva, your daughter.

Sana ay maging inspirasyon sa iba ang kwento ni Angela na kahit maagang naulila sa ama ay patuloy na lumalaban para sa kanyang mahal na ina.

Baka may nais kayong ibahagi na kuwento sa inyong buhay na hindi ninyo makakalimutan. Maaring i-send ito sa viel0715_2000@yahoo.com para aming mailathala.