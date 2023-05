Showdown sa Kuwait?

Maraming kababayan natin mga tropapips na papunta sa Kuwait ang nabulaga noong nakaraang Linggo dahil sa ginawa ng pamahalaan ng Kuwait na biglang ipagbawal ang pagpasok sa bansa nila ng mga manggagawang Pinoy.

Tila pinagmukha pang nakatulog sa pansitan ng Kuwait ang mga opisyal natin sa Department of Foreign Affairs (DFA) at Department of Migrant Workers (DMW( dahil hindi sila kaagad makasagot nang hingan ng komento ng media tungkol sa pagsuspinde sa pagbibigay ng entry at visa sa mga Pinoy.

Nauna kasing lumabas sa media sa Middle East ang naturang direktiba ng Kuwaiti government, at agad-agad na ipinatupad. Nang lumabas ang ulat, ang DFA at DMW, nagsabi naman na wala pa raw silang pormal na komunikasyon na natatanggap mula sa Kuwait. Kaya ang resulta, nabulaga ang mga Pinoy na papunta doon dahil hindi na sila pinasakay ng eroplano.

Ang tanong, anong nangyari sa embahada ng Pilipinas sa Kuwait at tila naatraso yata ng balita? Lumilitaw na Mayo 10 pa umano ipinatupad ng Kuwait ang kanilang kautusan, at kasama sa ban maging ang skilled workers. Pero pagkaraan ng ilang araw, lumilitaw na maging ang mga Pinoy na pupunta doon para mamasyal, para sa negosyo, at iba pa, basta wala raw “Iqama” o residence permit, tablado.

Ang sabi nang unang lumabas ang ulat, ipinatupad daw ng Kuwait ang ban sa mga Pinoy dahil lumabag daw ang Pilipinas sa bilateral agreement o sa kasunduan ng dalawang bansa. Pero hindi nilinaw ng Kuwait kung anong kasunduan ang nilabag daw ng Pilipinas.

Pagkaraan ng ilang araw, ang sabi naman ng isang opisyal ng DFA, ang dahilan daw ng marakulyo ng Kuwait eh ang pagdedeklara ng Pilipinas ng deployment ban sa mga first time domestic helper doon na sinimulan noong Pebrero.

Ipinatupad ang deployment ban nang buntisin at patayin ang OFW na si Julleebee Ranara, na kagagawan ng anak ng kaniyang amo.

Bukod doon, daan-daan OFWs ang tumatakas sa mga amo nila at nagpupunta sa mga shelter o kanlungan ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng shelter ang isa pa raw sa hindi gusto ng Kuwait. Aba’y ano ang gusto ng Kuwait, walang matakbuhan ang mga minamaltrato at ginagahasa nilang Pinay para hindi tumakas at magtiis sa mga bogli nilang kababayan?

Tingin ng iba nating ayudanatics na tropapips, mukhang ginigipit ng Kuwait ang Pilipinas para alisin na ang deployment ban. Baka raw nasasabik na ang mga Kuwaiti sa mga bagong Pinay DH. Ayaw kaya nila ng mga DH na galing sa ibang bansa, at mas gusto nila ang mga Pinay dahil mas maayos sa trabaho? O dahil sa mas matiisin? O dahil mas malinis sa katawan?

Habang isinusulat natin ito mga tropapips, wala pang pag-uusap o negosasyon sa dalawang bansa.

Pero sinabi ng DFA na magpapadala sila ng delegasyon sa Kuwait para repasuhin ang gusot. At ayon sa mga lumabas na ulat, posibleng maging bukas ang Pilipinas na alisin na ang deployment ban sa mga first time DH, pero hindi raw puwedeng alisin ang mga shelter dahil siyempre, para sa OFWs iyon.

Ang tanong, kung yuyuko ang Pilipinas sa pag-alis ng deployment ban, hindi rin kaya ipilit ng Kuwait na isara ang mga shelter? Gaya sa larong chess, aba’y mukhang dapat ingatan ng delegasyon natin ang magiging galaw nila. Mas malaki bang kawalan kung hayaan na muna ang ban nila sa mga Pinoy kahit magsakripisyo muna ang mga OFW na pupunta roon?

Tutal naman, kung totoo na gusto ng Kuwait na alisin ang mga shelter na takbuhan ng mga inaabusong OFW, aba’y parang ipinakain mo na sa leon na inanakan ng pating ang mga kababayan natin. Isa ang Kuwait, kung hindi man siguro una, sa mga bansang may OFWs na may maraming insidente ng pagmamaltrato sa mga kababayan natin.

Bagaman tiyak na malaking dollar remmittance ang mawawala kapag itinigil na ang pagpapadala ng OFWs sa Kuwait, pero ang mas mahalaga pa rin ay kaligtasan ng mga kababayan natin. Hindi lang naman sila ang puwedeng pagdalhan ng OFWs sa Middle East, at maging sa buong mundo. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”