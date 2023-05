Shohei Ohtani, Angels sinakluban Baltimore

HINDI maganda ang pukol sa mound, bumawi si Shohei Ohtani sa plate para giyahan ang Los Angeles Angels sa 9-5 panalo laban sa Baltimore Orioles Lunes ng gabi.

Natsambahan ng five runs, four hits at isang walk si Ohtani sa loob ng seven innings pero limang beses nakalusot sa base – unang pitcher na nakagawa nito sapol noong 1964.

Si Mel Stottlemyre ng New York Yankees kontra Washington ang huling player na limang beses nakausad sa base sa isang laro habang nasa starting lineup din bilang pitcher.

Nag-deliver ng three-run homer si Ohtani pambawi sa niregalong tatlong home runs sa Orioles.

“He’s a once-in-a-lifetime player,” papuri ni Baltimore infielder Adam Frazier kay Ohtani. “Once in a lifetime, really.”

(Vladi Eduarte)