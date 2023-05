Scorpions sinipit Wangs sa overtime

INILISTA ni Ron Rei Tolentino ang 10 sa 16 points ng Centro Escolar U sa overtime at hiniya ng Scorpions ang Wangs Basketball@27-Letran 92-85 sa Ynares Sports Arena sa Pasig Martes ng hapon.

Tumapos si Tolentino ng 25 points tampok ang back-to-back 3s sa extra period para itulak ang Scorpions sa 2-1 card sa PBA D-League Aspirants Cup.

Nambarako ng 18 points, 18 rebounds si Ayodeji Balogun, importante rin ang double digits na kontribusyon nina Anjord Cabotaje (15 points), Franz Diaz (13) at Jerome Santos (10).

“It’s our first time to beat a quality team like Letran,” ani CEU coach Jeff Perlas. “You dream of being in this situation, facing the three-time NCAA champion.”

Mailap pa ang panalo sa dalawang laro ng Knights sa ilalim ng bagong coach na si Rensy Bajar.

Pumasok ang 3-pointer ni Kurt Reyson 76-76 bago natapos ang regulation at nakapuwersa ng OT ang Letran.

Nawalan ng saysay ang 27 markers ni Reyson.

(Vladi Eduarte)