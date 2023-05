Pinoy wrestler Alvin Lobrequito kampeon sa 32nd SEA Games

BINUHAT ng mga beteranong national wrestler na sina Alvin Lobrequito at Ronil Tubog ang kambal na gintong medalya sa 32nd Southeast Asian Games sa Chroy Changvar Convention Center: Hall E sa Phnom Penh, Cambodia.

Dahil sa panalo ni Lobrequito ay napantayan ng Pilipinas ang kabuuang ginto na nakuha sa 2021 Vietnam Games nolng isang taon sa Hanoi.

Ginamit ni Lobrequito ang kanyang malawak na kaalaman at diskarte sa laro upang mabawian si Phu Khac Huy ng Vietnam sa iskor na 3-1 na tumalo sa kanya noong nagdaang edisyon sa men’s 57kgs category.

Tinapos na rin ng 31-anyos na wrestler ang kanyang pagkagutom sa kampeonato matapos ang dalawang silver medals sa Manila at Hanoi meet at bronze medal sa 2013 Myanmar Games.

Nadala nito ang motibasyon mula sa pagkakapanalo ng kampeonato sa SEA Championships noong Disyembre 16-18, 2022.

Dito ay tinalo rin niya ang Vietnamese wrestler, gayundin ang si Nattawut Kaewkhuanchum ng Thailand, na kanyang tinalo sa preliminaries at isang Cambodian grappler.

Napagtagumpayan naman ni Tubog ang kanyang ginto sa men’s 61kgs freestyle nang mahigitan sina Zainal Abidin ng Indonesia para sa silver, at Siripong Jumpakam ng Thailand.

Ito naman ang ikatlong ginto ng Wrestling Association of the Philippines, Inc. (WAPi) nang magwagi sina Jason Balabal sa men’s 87kgs Greco-Roman at playing-coach Cristina Villanueva-Vergara sa women’s 65kgs freestyle, habang nagdagdag rin ng medalya ngayong araw si 2019 SEA Games Sambo champion Chino Sy-Tancontian ng silver medal sa men’s 97kgs division.

(Gerard Arce)