Pinakamatandang aso nagdiwang ng 31st birthday

Kung akala mo kalabaw lang tumatanda, dyan ka nagkakamali dahil pati mga doggy din!

Ito ay si Bobi na kamakailan lang ay nag-celebrate ng kanyang ika-31 kaarawan at nakakuha na ng record mula sa Guinness World of Records bilang ‘world’s oldest dog’.

Si Bobi ay isang Rafeiro do Alentejo, isang breed ng Portuguese na aso na karaniwang tine-train upang maging tagabantay ng mga livestock o mga hayop sa bukirin.

Ayon sa kanyang amo na si Leonel Costa, natutuwa at nae-enjoy umano nila ang atensyon na nakukuha ng kanilang alaga. Aniya, “We’ve had a lot of journalists and people come from all over the world to take a picture with Bobi.”

Pero, napapansin umano nila na habang tumatanda si Bobi ay nahihirapan na ito sa paglalakad at nagkakaroon na rin ng diperensya sa paningin.

“There were a lot of pictures taken and he had to get up and down many times. It wasn’t easy for him,” dagdag pa niya.

Para sa kanila, hindi lang tipikal na aso si Bobi kundi imahe ng alalala ng kanilang mga kapamilya na yumao na. Ani, “Bobi is special because looking at him is like remembering the people who were part of our family and unfortunately are no longer here, like my father, my brother, or my grandparents who have already left this world.”

Ibinahagi rin ni Leonel na ang sikreto sa mahabang buhay ni Bobi ay ang kalmado at payapang environment na tinitirhan nito. (Moises Caleon)