Pauline walang reklamo sa panalo ni Ms. Dee

Ilang araw na nga mula nang maganap ang 2023 Miss Universe Philippines pero hindi pa rin matapos-tapos ang mga isyung ibinabato kay Miss Makati Michelle Dee dahil sa kanyang pagkapanalo ng most prestigious title.

Sey nga ng ilang pageant fans ay mas deserving si Miss Bohol Pauline Amelinckx na ilaban sa 2023 Miss Universe kaysa kay Michelle dahil mas maganda raw ang naging performance nito.

Since last year ay pinagsasabong na ang dalawa sa 2022 Miss Universe Philippines kung saan pumangalawa si Michelle at pangatlo naman si Pauline.

Sa kabila ng kompetisyon at mga isyu ay hindi naman naapektuhan ang pagiging magkaibigan nina Michelle at Pauline.

Ayon kay Pauline na tinanghal na 2023 Miss Supranational Philippines ay deserving si Michelle na manalo.

“Stars aligned for Michelle and she deserved it,” sey ni Pauline sa naging panayam sa kanya ng media.

Anyway, lilipad si Pauline patungong Poland para lumaban sa 2023 Miss Supranational na magaganap sa Hulyo 14.

‘Yun na!

