Melanie pinush si Michelle na manalo

Ang lagi raw advise ni Melanie Marquez kay Michelle Dee ay ‘claim a crown on your head’ noong nagte-training pa lang daw ang anak para sa 2023 Miss Universe Philippines. ‘Yun din daw kasi ang laging sinasabi ni Melanie sa kanyang sarili noong mag-compete siya sa 1979 Miss International in Japan.

“Tinext ko siya, sabi ko sa kanya, ‘Be yourself and always claim the crown on top of your head as you walk on the aisle. I wish her all the best, and I’m sure she will bring honor to the country’,” sey ni Melanie nang manalong Miss Universe Philippines 2023 si Michelle.

Nagdalawang-isip pala noon si Michelle na sumali ulit sa naturang pageant dahil sa sunud-sunod na pagsubok sa kanilang pamilya. Naaksidente kasi sa Amerika si Melanie at ang asawa nitong si Adam Lawyer, at ang Kapuso actress ang nag-alaga sa dalawang kapatid na sina Mazeen at Adam na parehong na-diagnose with autism.

Pero si Melanie raw ang nag-push kay Michelle na ituloy ang pagsali ulit sa pageant. Kasama raw sa buhay ang mga pagsubok at ituring niyang blessings ang mga ito.

“Mabait si Michelle. I consider her my lucky charm. I told her to thank God all the time for all the blessings you are receiving,” sey pa ni Melanie na nangakong sasamahan si Michelle kapag lumipad na ito for El Salvador para mag-compete sa 2023 Miss Universe. (Ruel Mendoza)

