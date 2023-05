Marco pinasasaya ni Heaven

Sobra raw na nakaramdam ng lungkot si Marco Gallo nang mapadaan siya sa ‘Pinoy Big Brother’ house at makita niyang dine-demolish na ang isang bahagi nito.

Sabi niya, “I got so emotional because everything started in PBB. And then, it’s like gonna be the end? I hope not. I’m hoping na they will also replace it. Sana may kapalit.”

Sabi pa niya, “There’s so many memories. I got sad, really.”

Galing Italy, nagsimula si Marco sa ‘Pinoy Big Brother: Lucky 7’ kunsaan, ka-batch niya sina Maymay Entrata, Kisses Delavin, Edward Barber, at Heaven Peralejo.

Wala na raw siyang communication sa ibang naging housemates niya noon, pero masaya si Marco dahil obviously ay may something special na nade-develop ngayon sa kanila ni Heaven.

Nang tanungin namin kung ano na ang real score sa kanila ng ‘The Rain In España’ leading lady niya, tahasang sinabi ni Marco na he’s happy but they don’t put label daw.

Nakausap namin si Marco nang maging guest siya sa ‘Marites University’. (Rose Garcia)

