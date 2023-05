Mamshie niregaluhan ng P1 milyon money bouquet

Tiyak na mapapasana-all ka sa mamshie na ito na nag-viral dahil sa bigating regalo ng kanyang mister para sa Mother’s day.

Siya si Roviedelia Soriano-Villena na kamakailan lang ay nag-post sa kanyang Facebook account ng ‘money bouquet surprise’ na regalo ng kanyang mister.

Aniya, “Thank you hubby for the 1 Million Cash Bouquet. Magagalit na sana ako kasi bakit may bitbit kang corona eh buhay pa ako, kaya lang pagtingin ko, kulay blue pala, langya, pinangawa mo pa ako sa dami ng tao. I love you so so much, thank you sa surprise.”

Makikita sa mga picture ang napalaking bouquet ng tig-iisang libo na nakaporma na parang bulaklak.

Nagkwento rin si Roviedelia sa kanyang naramdaman isang araw bago ang pasurprise na ito.

“Iiyak na sana ako kasi hapon na dipa ako binati ng mister ko, wla din kaht maliit na bulaklak tapos kagabi di pa tumabi sakin, ginitna pa c amari, akala ko ano problema, mgdamag ako di nakatulog kung ano nangyayare sa asawa ko bakit ganun. tapos nauna magtanghalian di ako tinawag, ang sama sama tlga ng loob ko.”

“Tas 1pm na sabi nya kain nlng daw kami sa labas, sabi ko cge, di baleng wala ng gift bsta maramdaman ko man lang na special ung araw na to para sa aming mga nanay. un pala may pasurprise ang kagwang, pinapaiyak lang talaga ako.”

Sa kabilang banda, marami namang mga netizen ang natuwa at tila napa-”when kaya” na lang dito.

Gaya na lamang ni Bernadette Manalese Amido, “Sana all ako kasi puro disapointment at sama ng loob at maga ng mata kakaiyak.

“Pinaka magandang bulaklak Galante c Mr.” sabi ni Janet Gonzales Molina.

Kwelang hirit naman ni Cleo Caileen Cunanan, “1 in a million lng ang lalaki na ganyan… matulog na tayo mga sistah.” (Moises Caleon)