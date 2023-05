Mag-inang tigasin! Maria Cristina, Cathlyn Vergara inspirasyon sa 32nd SEA Games

PHNOM PENH — Espesyal kina Maria Cristina Vergara-Villanueva at Cathlyn Vergara ang pagkakapanalo ng ginto’t tanso sa 32nd Southeast Asian Games 2023 women’s wrestling freestyle Lunes ng hapon sa Chroy Changvar International Convention Center dito sa Cambodia.

Sila lang ang tanging mag-inang naka-medalya para sa Team ‘Pinas sa nakatakdang matapos na mga aksiyon sa 11-nation, 13-day, biennial sportsfest Martes patungo sa closing ceremony ngayon (Miyerkoles).

“Napaka-special, hindi lang fourth medal, third gold at first ko in 16 years kundi nakasabay ko ang aking anak (Cathlyn) na manalo,” sey ni Maria Cristina, 44, tubong Roxas City pero naninirahan na sa Taguig, namayagpag sa 65kgs habang ang anak sa 59kgs category.

National women’s coaches sila ni Efrelyn Calitis-Crosby bago naging naging replacement si Villanueva-Vergara kay Levie Espuerta. National tactician si Cristina noong 2014 hanggang ngayon.

“Amost one year din kaming nag-training na na mag-ina para rito. Sumasabay ako sa training ng players ko kahit coach na ako kaya kondisyon. Minsan napagsasabihan, napapagalitan ko rin si Cathlyn,” hirit ni Maria Cristina na may tatlong anak na sundalo (PH Navy).

Sinungkit ni Maria Cristina ang iba pang mga SEA Games gold sa 2003 Vietnam at 2005 Manila habang ang bronze ay sa 2007 Thailand.

Kung napresyur ang nakatatandang Vergara dahil sa lawak at lalim na karanasan na giniit ng mga player sa kanya, ang pag-idolo naman at sunod sa yapak ng ina ang nagpakaba sa sinilang sa Quezon City at University of Santo Tomas Nutrition and Dietetics freshman sa una niyang sabak sa SEAG.

“May presyur din po sa akin. Idol ko po si mama at marami na siyang gold,” ani Cathlyn na pumasok sa team noong 2019.

(Ramil Cruz)