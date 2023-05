Kendra bet makatrabaho ang DonBelle

Bawal pang mag-showbiz si Kendra Kramer, panganay na anak nina Doug at Cheska.

Ang dami ngang nag-aalok kay Kendra na pasukin na ang showbiz, pero ang mga magulang na mismo ang nagsasabi na hindi pa siya puwedeng mag-showbiz sa ngayon, at mas gusto nila na tumutok muna sa edukasyon ang magandang dalagita, pero aminado si Kendra na mahilig din siyang manood ng mga teleserye.

“I like watching Tito Pat’s (Patrick Garcia, brother ng mommy niyang si Cheska) shows,” sabi ni Kendra.

Napanood siyempre nila ang ‘Batang PX’ at iba pang mga pelikula ni Patrick na pinapalabas na rin sa telebisyon.

At bukod kay Patrick, bet na bet din ni Kendra ang tambalang DonBelle (Donny Pangilinan, Belle Mariano).

“Yes, me and Mommy, we like ‘He’s Into Her’. I also watch with my friends, because we are a big fan of Filipino teleseryes. They sleep over in our house. We’re always laughing, and enjoying the shows,” sabi ni Kendra.

So, kung mabibigyan ba siya ng pagkakataon, gusto rin niyang makatrabaho ang DonBelle, o KathNiel (Kathryn Bernardo, Daniel Padilla) kaya?

“Yeah, I mean, it seems really fun! But I’m not in any rush! But sometimes I think about it. And I don’t mind doing those things as well,” sey pa niya.

Kuwento nga ni Doug, anim na taon pa lang si Kendra ay may mga offer na agad na mag-showbiz ito.

Pero sagot nga niya mula noon hanggang ngayon ay, “No! Not yet!”

Sabi pa niya, “When Kendra was 6 years old, may mga offers na. But we wanted her to focus on her childhood and just enjoying. Doing all of these digital campaigns, and TVCs we have control over our time. So, that’s what the most important for us, keeping our family.”

Anyway, ang Team Kramer nga ang ambassadors ng Mr. D.I.Y. (the country’s favorite one-stop-shop for family and home improvement). Bagay na bagay nga sa kanila ang linyang ‘The Family Store for Everyday Needs –Meron DIYan’.

Well, parami nang parami nga ang mga endorsement ng Team Kramer. Kabog pa nga nila ang ibang mga artista na aktibo sa harap ng kamera, ha! (Dondon Sermino)