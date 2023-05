Karl Barbosa, Mariel dela Cruz kampeon sa Open Tenpin Bowling

NAGPAMALAS ng magandang laro sina Karl Barbosa at Mariel dela Cruz sa men at women’s associate divisions ng 2023 Philippine International Open Tenpin Bowling Championships nitong Linggo na ginanap sa Coronado Lanes Bowling Center sa loob ng Starmall sa Mandaluyong City.

Dala ang Sugar Bowl Tenpin Bowling Association, Inc. nagtala si Bacolod-based Barbosa ng 208, 185, 167, 254, 202, 170 at 181 para sa total 1567 pinfalls at may average game na 178 sa event na inorganisa ng Philippine Bowling Federation.

Inungusan ni Barbosa ang mga pambato ng Central Luzon Tenpin Bowling Alliance at Dagupan Association of Tenpin Bowlers, Inc. na nagkasya sa second (1462-167) at third (1458-182), ayon sa pagkakasunod sa tournament na suportado ng Philippine Sports Commission.

Nagreyna naman si Dela Cruz sa distaff side sa inirehistrong 166, 175, 177, 190, 157, 187, 185 at 190 para sa kabuuang 1427 pinfalls at 178 average.

Pumangalawa ang pambato ng PTBA-PSB na si Sol Balangay (1325-166) habang tersero si Jannet Escobar (1312-164).

(Elech Dawa)