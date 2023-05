Kalabaw lang tumatanda! LeBron James astig pa rin kahit gurang na

PINATUNAYAN ni LeBron James na may ibubuga pa ang 38-anyos na mga tuhod.

Sinipa ni James at ng Los Angeles Lakers ang defending champion Golden State sa anim na laro sa West semis, dadayo ang purple and gold sa Denver para hamunin si Nikola Jokic at Nuggets sa conference finals.

Game 1 ngayon sa Ball Arena.

Nakita na ng mga nakaabang sa NBA ang kalibre ng Lakers kapag walang iniinda sina LeBron at Anthony Davis, at maayos ang kontribusyon ng support cast nina D’Angelo Russell, Rui Hachimura, Austin Reaves.

“When you have guys like Bron and AD who have won championships, you always feel like you have a chance, especially the roster that we have,” bida ni Reaves.

Pag-aaralan nina LeBron at Davis kung paano pipigilin ang high octane offense ni Jokic, kumpleto din ang back up kina Aaron Gordon, Jamal Murray at Michael Porter.

(Vladi Eduarte)