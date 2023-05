Kahit tumaas COVID case! ‘Pinas ‘di maghihigpit sa mga turista

Hindi magpapatupad ng travel restrictions ang Department of Tourism (DOT) sa mga turista sa kabila ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa bansa.

Ito ang inihayag ni Tourism Secretary Maria Cristina Frasco sa harap ng mga naitalaang pagtaas ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Frasco na patuloy na ipinatutupad ang mga pag-ii­ngat sa lahat ng mga establisimentong accredited ng DOT upang makasiguro ng kaligtasan ang mga bakasyunista.

“All the minimum health and safety standards are in place and this is also made sure of as far as compliance with our DOT accredited establishments,” ani Frasco.

Sinabi pa ng kalihim na tapos na ang pandemya ayon sa World Health Organization at sumusunod aniya ang DOT sa payo ng Department of Health para mapanatili ang kaligtasan ng mga turista.

Mananatili aniyang bukas ang Pilipinas para sa turismo alinsunod sa mga panuntunang itinakda at iniutos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. (Aileen Taliping)