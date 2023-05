Jayson David binigyan ng ekstensiyon sa Gins

NABIGYAN ng contract extension si Jayson David sa Ginebra.

Mananatili sa Gin Kings ang 6-foot-2 guard/forward hanggang ngayong papasok na 48th PBA season.

No. 20 pick overall (second round) ng crowd favorites si David noong nakaraang taon.

Pagkatapos ng 2022 Draft ay tinawag ni coach Tim Cone bilang ‘steal of the draft’ si David na produkto ng San Sebastian at Lyceum.

Bilang back-up, mainam din ang kontribusyon ni David sa Gins sa kanyang rookie year at kasama sa champion team ng Commissioner’s Cup.

Nakakuha rin ng one-year extension sa Terrafirma si reserve guard Allen Mina.

Parehong nasa ilalim ng “em_sportsmanagement” ni Edgar Mangahas sina David at Mina.

NCAA champion sa Letran si Mina, 26th selection ng Dyip noon ding nakaraang taon.

(Vladi Eduarte)