Jake nanay ang turing kay Iza

“Pinagpapraktisan mo ba ako?” tanong ni Jake Cuenca sa new momshie at close friend niyang si Iza Calzado tungkol sa pagiging ‘motherly’ nito sa kanya noon.

Sobra raw kasi ang pag-alaga ni Iza kay Jake noong magkasama sila sa isang project, na at that time ay buntis na pala si Iza pero wala pang may alam.

Big deal para kay Jake ang pagiging ‘nanay’ ni Iza sa kanya dahil may pinagdadaanan ang aktor sa personal niyang buhay noong mga panahon na ‘yon.

“May pinagdadaanan talaga ako no’ng last project namin and she was there for me everyday. Alam mo ‘yung pinupulot niya ako galing sa kama to make it to the set. Hindi ko magagawa ‘yun kung hindi si Iza ‘yung ka-partner ko,” chika ni Jake sa guesting niya sa ‘Magandang Buhay’.

“Siya ‘yung nagpapaalala sa akin na kailangan kong kumain…Sobrang motherly talaga ni Iza sa set. Laging may pagkain, we’re always taken cared of,” dagdag pa ng aktor.

Malaki ang pasasalamat ni Jake kay Iza at super suwerte raw ni Deia, ang baby ni Iza na ngayon ay four months old na.

Nagbigay rin si Jake ng mensahe kung saan pinangako niya kay Iza na susuklian niya ang pagmamahal nito bilang kaibigan.

“No matter what, I’m here for you. No matter what you guys need, I will drop anything. I will take care of you guys, that’s a promise,” sey pa ni Jake.

Halos maiyak ni Iza sa magagandang salita ni Jake at feeling daw niya ay sobrang magugustuhan ni Deia si Jake kapag nag-meet na sila sa personal. (Dondon Sermino)

