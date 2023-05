Giyera uli kay Victor? Maggie madamdamin video para sa anak

Naging emosyonal na naman si Maggie Wilson para sa nag-iisang anak na si Connor dahilan para ipanawagan niya sa mga netizen na kung sino man ang makakalapit sa kanyang anak ay ipanood ang compilation open letter video na pinaghirapan niyang gawin ng ilang araw upang malaman ng bata kung gaano siya nasasabik na makita ito, at maiparamdam na rin sa anak ang wagas niyang pagmamahal dito.

Sa kanyang Instagram, nag-post si Maggie ng video kung saan inipon niya ang lahat ng happy moments nila ni Connor at solo video ng bata noong kasama pa niya ang anak.

Naglalaman ang video ng mensahe para kay Connor, na naglalantad din sa pinagdaanan ng bagets sa masaklap na hiwalayan ng kanyang ina at kanyang amang construction magnate na si Victor Consunji.

Paglalahad ni Maggie, “Hey little man, it’s been 131 days since we last spoke and 305 since we last saw each other. I’ve tried phoning you and sending you messages countless times. It is been hard on me but I know It’s been harder on you. I remember every word you said, you’re pain and how visibly upset you were about what was happening.

“You cried and cried. We cried together about how unfair everything was. You told me how scared you were about your Dad hurting me, that you would feel loved when your baby sister arrived. And that you wanted to live with me. I asked you if your Dad explained anything and you said no. But you already knew.”

Mahaba ang mensahe ni Maggie na nagpapaliwanag sa anak sa naging sitwasyon nilang mag-ina.

Nangangamoy giyera na naman sa pagitan nina Maggie at Victor ang panibagong pasabog na ito ng dating beauty queen.

Marami naman ang umaasang maayos na sana ang problema sa pagitan ng estranged couple.