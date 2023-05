Estudyante bumirit ala-Guns N’ Roses pinusuan

Inulan ng paghanga mula sa mga netizen ang estudyante na ito sa Tuguegarao na ibinida ang kanyang talento sa pag-awit ng iconic song ng Gun N’ Roses.

Pinost ito ni EJ (@emanjose7), sey niya ang bagets sa video ay isang student mula St. Paul University. Mapapanood na kinakanta niya ang ‘Sweet Child of Mine’ na talaga namang mapapanganga ka sa galing!

Bukod dito, ala-rakista rin ang style ng kanyang awit mula sa mababang notes hanggang sa matataas ay abot na abot niya.

Dinig din ang sigawan at hiyawan ng kapwa niya estudyante sa video.

Humakot ang ito ng higit 1.4 milyong views at daan-daang positive comment.

Tulad na lamang ni @maritheshey, “Alam kaya ng parents nya that he can sing like that. Lovely.”

“Aside from the talent , there is also charm amazing,” puri ni @inno122020.

“Galing ng baby na yarn shy type pero na perform ng maayos ahm,” sabi pa ni @gandangmorena88.

“Yung patawa patawa kalang pero abot langit Yung talent mo,” dagdag pa ng user na si @langgeejen. (Moises Caleon)