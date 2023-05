DSWD Sec Gatchalian lusot na sa CA

Inaprubahan ng Commission on Appointments (CA) nitong Martes ang ad interim appointment ni Rex Gatchalian bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Dahil sa kakapusan ng oras, hindi na pinayagan ang mga senador at kongresista na magtalum­pati para iendorso ang kumpirmasyon ni Gatchalian.

Nauna rito ay sinalang muna siya sa committee on labor, social welfare, and migrant workers kung saan isa sa nagtanong ay si Senadora Risa Hontiveros kung saan inusisa niya kung ano ang plano ng ahensiya sa full implementation ng Expanded Solo Parents Welfare Law gayundin sa dumadaming biktima ng human trafficking.

“We will gladly furnish the committee and its members so that you can see the effort of the department in trying to make sure that ‘yong mga victimsnatin ng human trafficking ay maka-access ng RRPRP assistance so they can reintegrate back,” sagot ng kalihim. (Dindo Mati­ning)