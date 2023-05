DOT slogan ni PNoy nilusaw

Kinumpirma ni Tourism Secretary Christina Frasco na ilulunsad nila ang bagong tourism slogan bilang kapalit ng “It’s More Fun in the Philippines!”

“I’ll assure you, you will love it,” wika ni Frasco na nagsabi pang nagsagawa muna sila ng konsultasyon sa iba-ibang stakeholders bago nabuo ang desisyon na maglunsad ng bagong slogan.

Ang tourism slogan na “It’s More Fun in the Philippines!” ay ginawa ni dating Touris­m Secretary Ramon Jimenez Jr. noong 2012 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III. Pinalitan nito ang “WOW Philippines” slogan ni dating DOT secretary at senador Richard Gordon.

Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang 5-year plan para subukang maging “tourism powerhouse” ang Pilipinas.

Sinabi ni Frasco na ang National Touris­m Development Plan 2023-2028, na ina­prubahan sa Cabinet meeting nitong Martes, ay nakapokus sa mga produkto, connectivity, infrastructure development at promotions.

Ilulunsad ito sa mga susunod na linggo bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan na maparami ang domestic at international tourists.

“[This] lays down the… objectives of the Department of Tourism that focuses on the essential pillars of deve­lopment which in our view would give the Philippines a fighting chance at becoming a tourism powerhouse,” wika ni Frasco sa isang press briefing.