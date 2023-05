Dingdong may separation anxiety

Sa nalalapit na pamamaalam ng GMA-7 game show na ‘Family Feud‘, unti-unti na raw nararamdaman ni Dingdong Dantes ang separation anxiety or sepanx dahil marami raw siyang mami-miss sa show na tumagal din ng mahigit isang taon.

“Kakaibang saya po kasi talaga ang dinudulot at binibigay nito, hindi lang sa akin kundi sa mga manonood, so siyempre mami-miss ko po talaga ang ‘Family Feud’, most especially the staff na everyday ay walang pagod na nagtatrabaho para may maibigay kaming masayang show,” sey ni Dong.

Season break daw muna ang game show at babalik ito na mas malaki at mas marami pang saya na dala sa buong pamilya.

Ipinaalala rin ng mister ni Marian Rivera na huwag palagpasin ang natitira pang episodes ng show tulad ng paglalaro nina Joshua Garcia, Nikki Valdez, at iba pang cast ng ‘Unbreak My Heart’ series.

Habang naka-season break ang game show, magiging abala si Dingdong sa taping ng upcoming murder-mystery series na ‘Royal Blood’, at pag-host niya ng ‘Amazing Earth’ at ng bagong reality-competiton show na ‘The Voice Generations’. (Ruel Mendoza)

