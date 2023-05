Dennis pinasalamatan si Jennylyn sa sakrispisyo’t paghihirap

Makabagbag-damdamin ang birthday message ng Kapuso Drama King na si Dennis Trillo sa kanyang misis, ang Ultimate Star na sa Jennylyn Mercado.

Bihira lang mag-post si Dennis ng emotional messages kaya alam mong tagos sa puso ‘yon.

Sa birthday message ni Dennis sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, sinabi niyang hindi lamang ilaw ng tahanan si Jennylyn, haligi rin daw ito ng kanilang pamilya.

Ayon kay Dennis, “Kulang ang mga salita at mga larawan para ipahayag ang aking pag-ibig at pasasalamat sa ‘yo. Ikaw ay hindi lang ilaw ng tahanan kundi haligi ng ating pag ibig at ng ating pamilya. Maraming salamat sa lahat ng pagmamahal, pag-unawa, mga sakrispisyo’t paghihirap mo para sa aming lahat.

“I am forever grateful for you my love. Happy Mother’s Day and advanced Happy Birthday mahal ko.”

Nag-birthday si Jennylyn noong May 15 at 36 years old na siya. (Rose Garcia)

