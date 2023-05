Bride kinasal sa groom na nasa kabaong

Literal na ‘til death do us part’ ang ganap ng bride na ito nang ituloy niya ang pag-iisang dibdib nila ng dyowa na pumanaw ilang linggo bago ang kanilang kasal.

Siya si Mary Jane Escribano, 40-anyos mula sa Brgy. Hibaiyo, Guihulngan City, Negros Oriental. Kamakailan lang ay kinasal siya sa kanyang asawa na si Jestoni Haincadto, 33-anyos habang nasa kabaong ito.

Nakatakda sana silang ikasal sa June subalit inatake sa puso si Jestoni sa mismong araw ng kanilang 5th year anniversary.

Makikita sa larawan na pinost ni Jhaira Mae Lausa Haincadto ang ilang tagpo ng naganap na wedding. Nangyari umano ito bago ihatid sa huling hantungan si Jestoni kung saan nakasuot ng wedding gown si Mary na nakaupo sa tabi ng kabaong.

Mapapansin din ang kanilang mga kaanak na present sa kasalan.

Humakot ang naturang post ng libo-libong sad reaction at pagbati ng pakikiramay mula sa mga madlang peeps. Ilan sa mga comment:

“Its a very tragic story but sadly also, there is no marriage if the other half is dead. There should be consent of the two. But again how I pray that they could have their actual marriage this June. Rest in peace…may the mercy of God be upon you,” ani Ahia Young.

“Other may do the wedding in a prison cell. It’s really a sign of True love. In sickness and in health. Till death do them part. Amazing!” sabi naman ni Mae Rachel. (Moises Caleon)