Bato binoldyak ng biyuda ni Degamo

Hindi nagustuhan ni Pamplona, Negros Orien­tal Mayor Janice Degamo ang pagpapahintulot ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa na makapagsalita sa hearing ng Senado ang mga taong konektado kay Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves Jr.

“Dapat victims lang pinagsasalita doon,” diin ni Mayor Degamo.

Sinabi ito ng alkalde matapos tumestigo sa Senate committee on public order and dangerous drugs noong nakaraang linggo ang isang Jerome Nalam at Kitty Torres, at inakusahan ang mga Degamo sa illegal gambling, quarrying at pagkakaroon umano ng unexplained wealth.

Idinawit din ang pinatay na si Negros Orien­tal Governor Roel Degamo sa paglikida umano sa isang radio journalist noong 2020.

“Dapat hindi ‘yon in-entertain sa Senate eh,” himutok ni Degamo.