Ang paggamit ng pulis ng bodycams

Sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos, naging karaniwan na po ang paggamit ng body-worn cameras ng mga pulis sa kanilang mga law enforcement operations.

Ang ating Philippine National Police (PNP) ay ilang taon na ring gumagamit ng body-worn cameras o bodycams sa kanilang mga operasyon.

Ang bodycams po ay nakakatulong para maiwasan ang karahasan at iba pang mga maling kilos sa panig ng mga pulis kapag may inaarestong suspect. Nagbibigay din ng kapanatagan ng loob sa publiko ang paggamit ng bodycams ng PNP.

Kaya naman may ilang mga bills sa Kongreso ang nai-file na para maging requirement na sa ilalim ng batas ang paggamit ng pulis ng mga body-worn cameras sa kanilang mga operasyon. Ilan sa mga naghain ng mga panukalang batas ukol dito ay sina Congressman at National Unity Party (NUP) president LRay Villafuerte ng Camarines Sur 2nd district; sina Cong. Gus Tambunting at Cong. Edwin Olivarez ng Paranaque City; at si Cong. Richard Gomez ng Leyte 4th district.

Bilang miyembro ng House Committee on Public Order and Safety, tayo po ay dumalo nitong nakaraang linggo sa pagdinig sa mga panukalang batas na ito.

Binigyang diin ko po sa hearing na pinangasiwaan ni Santa Rosa City Cong. Dan Fernandez ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang training at pagiging highly skilled ng mga tauhan ng PNP na naatasang pag-ingatan ang mga recording sa mga PNP bodycams.

Sa bilis ng pag-usad ng teknolohiya sa panahong ito, napakadali lang sa mga hacker o may mga maitim na balak na mai-edit o tanggalin ang ilang bahagi ng mga recording para mapagtakpan ang mga maling gawain sa pagsasagawa ng police operation.

May mga tinatawag na ngang mga ‘deepfakes’ kung saan napakagaling na ng pagka-edit para mapalitan ang mukha o katawan ng tao sa isang larawan o video.

Hindi po biru-biro ang maging biktima ng pagta-tamper ng mga kuha sa bodycam kapag ikaw ang napag-initan ng mga bulok na itlog sa PNP. Puedeng palabasin sa tampered recording na ikaw ang may maling ginawa kahit na ikaw ang biktima.

Pinaalala ko po sa mga opisyal ng PNP na dumalo sa hearing na dapat ay “tamper-proof” ang mga body-worn camera na gagamitin ng mga pulis. Dapat ay may mga hakbang at teknolohiya na magagamit para matiyak na hindi mae-edit o di kaya ay mai-off basta ng may suot ng body-worn camera ang recording para maitago ang maling gagawin.

Hindi na po tayo bago sa mga ganitong posibleng gawin ng ating kapulisan dahil tayo po ay nagsilbi dati bilang assistant secretary ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na siyang may responsibilidad na mangasiwa sa PNP.

Alam naman po natin na may ilang mga tinatawag na ‘scalawags’ sa PNP. Hindi po ito maiiwasan sa malaking organisasyon na tulad ng ating pambansang kapulisan. Kaya’t dapat ay laging may nakahandang mga hakbang para maiwasan ang mga anomalya sa mga police operations.

Minungkahi ko po sa PNP na isama na ang gastusin para sa pag-hire at pag-train ng mga empleyado na mag-iingat ng mga bodycam recordings sa kanilang issusumiteng budget proposal para sa susunod na taon.

Naniniwala naman po tayo na karamihan sa mga kawani ng PNP ay matitino at tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin kaya’t tayo po sa Bicol Saro Partylist ay nakahandang suportahan sila sa kanilang mga programa para mapabuti pa ang pagsisilbi ng pambansang kapulisan sa ating mga mamamayan.