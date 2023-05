ABS-CBN executive ibinida Kapuso actor

Shinare ni Dreamscape Entertainment Head Deo Endrinal sa kanyang Instagram account ang latest teaser ng ‘Unbreak My Heart’ kung saan ibinida niya ang bagong tambalan ng newbie stars na sina Bianca De Vera at Will Ashley.

“Spotlight on two very promising and sincere young artists of Unbreak My Heart, @willashley17 @biancadeveraa (with white heart emoji),” sey ni Deo sa kanyang caption.

Sa nasabing teaser ay ipinakita ang pagtatagpo ng characters nina Bianca at Will pati ang mga pagsubok na pagdadaanan nila.

In all fairness kahit mga baguhan ay hindi nagpahuli sa aktingan sina Will at Bianca sa bida ng serye na si Jodi Sta. Maria kaya naman maski mga kasama nila sa teleserye ay pinuri sila.

“Good job!” sey ni Joshua.

“Kinilig ako,” sey naman ni Gabbi.

“Proud of my UMH Babies!” papuri naman ni Direk Dolly Dulu na isa sa mga direktor ng serye.

Si Bianca ay mula sa Star Magic na huling napanood sa ‘2 Good 2 Be True.’ Sa ‘The Fake Life’ naman huling napanood si Will na isang Sparkle artist.

Bonggels! (Byx Almacen)

