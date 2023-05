32nd Cambodia SEA Games! PSC Chairman Richard Bachmann sinaluduhan mga atletang Pinoy

PINURI ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard “Dickie” Bachmann ang mga atletang Pilipino na lumaban nang husto sa 32nd Southeast Asian Games na magtatapos ngayong araw sa Phnom Penh, Cambodia.

“I am proud of our athletes,” sabi ni Bachmann nitong Martes. “I saw how they worked hard with my own eyes while preparing for the games and when they did battle in Cambodia.”

“Each moment our flag was raised in honor of a win was a proud moment for every Filipino,” sabi nito.

Nasa kanyang ika-apat na buwan pa lamang bilang chairman ng PSC ay nakita na mismo ni Bachmann kung paano nagsasanay ang mga Pilipinong atleta na personal niyang binisita.

Ang Cambodia SEA Games ang kauna-unahang internasyunal na kompetisyon sa ilalim ng kanyang pamumuno at tiniyak nito ang patuloy na suporta sa mga atleta.

“We reaffirm our support to our national athletes,” sabi pa nito. “The PSC will continue to work as hard as you train. Salamat sa lahat ng inyong sakripisyo!”

(Lito Oredo)