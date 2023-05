2 pulis nabidyuhang tulog sa duty, sibak

Tinanggal na sa kanilang puwesto ang dala­wang pulis na nakuhaan ng video na natutulog sa loob ng kanilang patrol car habang naka-duty sa Cebu City kamakailan.

Base sa ini-upload na video ng ExposePH, nangyari ang insidente nga­yong buwan lang.

Maririnig din sa video ang panawagan ng babaeng uploader kina Cebu City Mayor Michael Rama at Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr., na patawan ng parusa ang mga pulis dahil sa kabiguan ng mga ito na gampanan nang maayos ang kanilang tungkulin.

Hindi tinukoy ang mga natutulog na pulis na nakatalaga sa Mobile Patrol Unit pero tiniyak ni Police Regional Office (PRO) 7 Director Brig. Gen. Anthony Aberin na hindi nila ito kukunsintihin.

“While we are swift in recognizing policemen who did something good, we are also very swift in making sure that we will impose disciplinary measures on those who violate the rules,” diin ni Aberin.

Noong Abril 13, dalawang pulis din ang nabidyuhan na naka-duty pero natutulog sa naka-airconditioned nilang patrol car sa Maxilom Avenue sa Cebu City.

Isang Alex Lim ang kumuha ng video at ini-upload ito sa Facebook na agad ding nag-viral sa TikTok.

Sa ulat, nadaanan ni Lim na nakabukas ang makina at airconditioned unit ng patrol car habang natutulog sa loob ng sasakyan ang dalawang pulis na may ranggong staff segeant at coporal bandang alas-sais nang umaga.

Ayon kay Major Nolan Tagsip, hepe ng Abellana Police Station 2 kung saan nakatalaga ang dalawang pulis, may 12-oras na shift ang kanyang mga tauhan at matatapos ang duty ng dalawang nabidyuhan ng alas-otso nang umaga, dahilan kaya nagulat umano siya na natutulog ang mga ito ng alas-sais nang umaga na sakop pa ng kanilang duty.

Samantala, sinabi ni Police Regional Office (PRO) 7 spokesperson Police Lt. Col. Ace Pelare na iniimbestigahan na ang insidente. Bukod sa dala­wang pulis, damay din aniya ang hepe ng mga ito dahil sa command responsibility. (Edwin Balasa)