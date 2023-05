Wala nang atrasan sa Japan! Robert Bolick pumirma sa Fukushima Firebonds

Panibagong pakikipagsapalaran ang haharapin ni Robert Bolick sa susunod na kabanata ng kanyang karera sa paglipat nito ng paglalaruang liga.

Matapos gumugol ng limang taon sa NorthPort, pinili ng all-around 6-foot-2 guard na huwag mag-renew sa Batang Pier at sa halip ay pumirma sa B.League Division II squad na Fukushima.

Ginawa mismo ng pamunuan ng Firebonds ang anunsiyo nitong Lunes.

“I am very grateful and blessed to be part of the Firebonds,” pahayag ni Bolick.

“I’m truly honored to represent this team and showcase my skills and talent to achieve greater heights together with this new family. I can’t wait to play for in front of the Fukushima fans!”

Si Bolick, isang three-time NCAA champion, ay ikatlong overall pick ng Batang Pier sa 2018 PBA Rookie Draft.

Sa walong kumperensiya sa NorthPort, umabot siya ng 1,435 puntos para sa franchise na pag-aari ni Mikee Romero.

Noong nakaraang conference, naglagay siya ng mga numerong 21.57 points, 5.43 rebounds, 6.14 assists at 1.0 steals kada contest.

Sa panahon ng kanyang oras sa NorthPort ay mailap dito ang mga panalo at hirap makausad sa kampeonato.

Ginawa ng Firebonds ang pinakamahusay na alok para sa 27-taong gulang na produkto ng San Beda.

Sasali siya sa isang koponan ng Fukushima na hindi nakapasok sa B2 playoffs sa pamamagitan lamang ng isang laro matapos magtala ng 28-32 record sa silangan.

Umaasa ang Firebonds sa pagkuha kay Bolick na maaabot nito ang B1 ngayong taon. (Lito Oredo)